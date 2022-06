Erling Haaland révèle : «C’est lui qui m’a dit d’aller à Manchester City»

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané n’a toujours pas prolongé avec les Reds et le spectre d’un départ lors du mercato estival ne cesse de prendre de l’épaisseur.

Annoncé du côté du Bayern Munich depuis plusieurs semaines, le Sénégalais intéresse en effet le club bavarois qui, malgré tout, commence à perdre patience et envisage de faire avorter l’affaire.

Selon le journal Mirror, le Bayern n’était pas content de voir la troisième offre faite par le joueur rejetée. Les deux autres, rappelons-le, étaient même considérés, par la direction de Liverpool, comme «comiques».

L’international sénégalais met fin à son contrat en 2023 et a déjà montré, avec le club de la ville des Beatles, son envie de partir, mais le Bayern cherche, dans le même temps, des alternatives, comme l’a déjà fait Hasan Salihamidzic lui-même, directeur des Bavarois. a admis que le marché des transferts «n’est pas facile».

Un autre fait qui pourrait aider l’accord à se concrétiser et enfin à avancer est l’arrivée de Darwin à Anfield. Avec l’Uruguayen en attaque, Liverpool dispose d’un certain surplus de joueurs, ce qui force un départ naturel et une vente, probablement de Mané lui-même.