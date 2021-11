Erling Haaland : quelle décision le joueur de Dortmund prendra-t-il avec son avenir ?

Il est depuis longtemps le meilleur attaquant du monde mieux que Robert Lewandowski même. Mais encore un 2022 vide lui vient.

Erling Haaland, le protagoniste de cette note, connaîtra un très mauvais premier semestre 2022 puisqu’il y a une semaine, il avait été exclu de la Coupe du monde alors que la Norvège était troisième de son groupe lors des qualifications au Qatar.

Or le coup lui a été porté par son club, le Borussia Dortmund, qui s’est incliné 3-1 contre le Sporting et a également été condamné à la troisième place du groupe C de la Ligue des champions, pour lequel il ne jouera pas les huitièmes de finale et tout au plus il jouera la Ligue Europa 2021-22.

Dortmund, qui avait commencé par remporter les deux premiers matchs du groupe (2-1 au Besiktas et 1-0 au Sporting) a succombé à ses deux engagements face à l’Ajax (0-4 et 1-3) et a bouclé la catastrophe en revanche contre le Sporting, dans le match susmentionné que les Portugais ont remporté 3-1. Il convient de noter que le Sporting a commencé à perdre 4-1 et 1-0 lors de ses deux premiers matchs.

Inutile de dire qu’il ne remportera pas le Ballon d’Or et que la FIFA The Best pour janvier 2022 est sérieusement mise en doute. Haaland est blessé et ne reviendra que pour le début de l’année prochaine mais il sait déjà qu’il devra terminer une campagne 2021-22 sans plus de buts que la Bundesliga.

