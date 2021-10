Erling Haaland ou Harry Kane : Newcastle fera une énorme offre d’attaquant en 2022

Newcastle United cherchera à faire signer un attaquant à gros revenus en 2022. Erling Haaland et Harry Kane sont quelques-uns des noms qui leur sont proposés.

Newcastle United est le dernier venu dans les ligues à gros budget du football européen. Jeudi, le Fonds d’investissement public (PIF) à capitaux saoudiens a finalisé le rachat de l’équipe historique de la Premier League anglaise.

Le PIF aurait 250 milliards de livres sterling d’actifs, ce qui en fait les propriétaires les plus riches d’une équipe de football. Les propriétaires de Manchester City ne valent que 23 milliards de livres sterling tandis que Roman Abramovich de Chelsea vaut 10 milliards de livres sterling.

Ainsi, l’ère des gros joueurs à Newcastle United est inévitable avec de nombreuses superstars européennes qui seront certainement désormais sur le radar du club.

Le monde entier attend de voir qui serait le premier grand nom à débarquer. Lionel Messi après ses 2 ans à Paris ou un retour sensationnel en Premier League pour Gareth Bale du Real Madrid.

Cependant, deux joueurs qui s’enregistreraient immédiatement sur le radar des nouveaux propriétaires de Newcastle United sont Erling Braut Haaland du Borussia Dortmund et Harry Kane de Tottenham Hotspurs.

Le premier est l’un des attaquants les plus grands et les plus prometteurs du monde et il sera disponible à partir de l’été prochain.

Haaland a déchiré la Bundesliga allemande en morceaux et il cherchera son prochain grand défi. Gérées par le controversé Mino Raiola, les exigences salariales d’Erling Haaland seraient astronomiques ainsi que les honoraires demandés par son agent pour conclure la transaction. Le montant total requis pour signer Haaland serait au nord de 180 millions de livres sterling.

Le deuxième attaquant de renom qui semblerait probable pour Newcastle United est le capitaine anglais, Harry Kane. Kane a fait pression pour déménager à Manchester City l’été dernier, mais les Citizens n’ont pas pu atteindre les 180 millions de livres sterling demandés par le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy.

En plus de cela, Harry Kane voudrait au moins 500 000 £ de salaire dans son prochain club. Ses frais de transfert et son salaire feraient en réalité un contrat d’une valeur d’au moins 252 millions de livres sterling pour un contrat de 3 ans.