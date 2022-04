Erling Haaland les exclut : «Je ne vais pas aller dans ce club, ils n’ont pas de projet…»

Si Shakira a précisé quelque chose, c’est qu’elle a un esprit guerrier. Elle ne reste pas assise et la maison n’est pas son endroit préféré. Il préfère la nature avant le confinement. La mer, avant tout. En ce sens, le chanteur s’est échappé de Gerard Piqué et est allé se baigner dans l’océan en pleine tempête.

«Vent, pluie et eau à 14 degrés. Vocation ou masochisme ?», a écrit la femme de Piqué en portant sa combinaison en néoprène et l’air perdu dans la mer d’Espagne. Ainsi, il révèle que la symphonie marine lui donne plus de vie et de plénitude qu’un studio de musique.

A une autre époque, l’attaquant catalan accompagnerait sa femme dans l’aventure, mais il est en pleine saison de football et le surf est considéré pour lui comme un sport à risque. Alors mieux vaut prévenir que guérir.

Shakira se tenait à côté de son instructeur alors qu’elle dansait sur l’eau. Fière de son exploit, l’artiste a partagé une réflexion : «C’était comme faire du vélo alors que les vagues semblaient laver mes problèmes». Quelle sagesse dans une phrase.

L’amour de Shakira pour le surf

Shakira n’a pas arrêté de surfer depuis plus de deux ans. Elle sait patiner, se déplacer sur une planche à roulettes, frapper, jouer au golf et nager comme une professionnelle. Mais le surf a gagné toute son admiration et son temps.

En fait, elle est une étudiante dynamique au renommé Wave Garden, un centre de surf privé de haute performance. A plusieurs reprises, la star a partagé des vidéos dans le complexe avec ses enfants.

Sa vidéo «Don’t Wait Up» a été enregistrée dans ce centre de formation. Quand elle aime aller à la mer, la célébrité préfère la réserve côtière de Sitges. Et là, dans le vaste océan, il libère son amour sans bornes pour ce sport nautique.

Cristiano Ronaldo,France,Karim Benzema,Lionel Messi,Maradona,Neymar,Pelé,Robert Lewandowski,Ronaldinho,Ronaldo,Zlatan Ibrahimovic, Cafu,