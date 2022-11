Erling Haaland : l’attaquant se promène avec sa petite amie (photos)

L’attaquant profite de quelques jours à Marbella en compagnie d’Isabel Haugseng Johansen, également footballeuse, sa petite amie selon ‘The Sun’.

Erling Haaland vit un grand présent, non seulement sur le terrain mais aussi dans le domaine sentimental. Et c’est que l’attaquant de Manchester City aurait pu entamer une relation amoureuse avec également la footballeuse Isabel Haugseng Johansen, âgée de 18 ans et originaire de sa ville natale, selon ce que le média britannique ‘The Sun’ a publié jeudi.

A l’occasion de la pause suite à la Coupe du monde au Qatar, le joueur s’est rendu à Marbella pour profiter de quelques jours de repos en compagnie de ce jeune Norvégien.

Tous deux restent ces jours-ci dans le manoir spectaculaire que Haaland possède dans cette ville. «Il est amoureux», disent les amis du footballeur dans des déclarations recueillies par les médias précités.

Haaland et Isabel Haugseng Johansen seraient ensemble depuis plusieurs mois maintenant et se seraient rencontrés grâce à plusieurs amis communs à Bryne, où ils ont tous deux grandi et où ils ont même joué pour la même équipe de football locale.

«Il paraît qu’ils sont sérieux. Isabel a voyagé en Allemagne et en Angleterre pour voir Erling et est maintenant avec lui à Marbella. Isabel est connue pour sa beauté à Bryne. Ils se connaissent depuis toujours», ajoute un autre ami dans ‘The Sun’.

Axé sur le football

«Erling a le monde à ses pieds et les femmes font la queue pour être son rendez-vous, mais c’est un gars très équilibré et il est parfaitement logique qu’il soit avec une fille de sa ville natale qu’il connaît depuis des années. Il doit pouvoir se confiner aux gens de sa vie et se concentrer uniquement sur le football», explique une source au média britannique populaire.

Il y a quelques mois à peine, le joueur évitait de parler de son statut sentimental, plaisantant en disant que les balles étaient «ses copines». «Je dors avec les cinq balles pour chaque tour du chapeau que j’ai marqué. Je suis allongé dans mon lit et je me sens bien avec eux», a-t-il déclaré.