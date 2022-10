Erling Haaland laisse éclater la vérité : «Je le jure. Je mange le cœur et le foie parce que…»

Le journal britannique The Sun révèle, ce lundi, un extrait du documentaire ‘Haaland : The Big Decision’, dans lequel le joueur ‘lève le voile’ sur certaines des décisions prises au quotidien dans le but de maximiser ses capacités.

Parmi elles, bien sûr, les options sur le plan alimentaire, dans lesquelles l’attaquant de Manchester City surprend, en avouant qu’il donne la priorité à deux morceaux de veau spécifiques, riches en vitamine B, en fer et en magnésium : «Je mange le cœur et le foie».

«Tu ne manges pas ça, mais je m’inquiète de prendre soin de mon corps. Je pense qu’avoir une nourriture de qualité et la plus locale possible est la chose la plus importante. On dit que la viande est mauvaise, mais laquelle ? chez McDonald’s ?»

«La première chose que je fais le matin est d’avoir un peu de soleil dans les yeux. C’est bon pour le rythme circadien. J’ai aussi commencé à filtrer un peu mon eau. Je pense que cela peut avoir de grands avantages pour mon corps», a-t-il ajouté.

Alf Inge, père de l’international norvégien (qui a également joué pour Manchester City, lors de sa carrière d’athlète professionnel), a salué les options de son fils, et a déclaré qu’elles étaient, en partie, influencées… par l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo.

«Il s’est fait raconter une histoire par Patrice Evra [ex-joueur de Manchester United], à propos d’un déjeuner qu’il a eu avec Ronaldo. Cristiano a mangé du poisson, rien d’autre. Maintenant, Erling essaie de faire la même chose», a-t-il ajouté.