Erling Haaland lâche la vérité : «Je vois des footballeurs poser avec un trophée et je dis…»

Lors de sa présentation officielle en tant que footballeur de Manchester City, Erling Haaland a confirmé qu’il avait une mentalité très similaire à celle du légendaire Cristiano Ronaldo.

Et c’est que, interrogé sur les domaines de son jeu qu’il peut améliorer, l’attaquant de l’équipe nationale norvégienne, qui a déjà remporté le Golden Boy Award, a clairement indiqué que son intention est de continuer à évoluer dans tout ce qu’il peut sur le champ. Il n’est pas satisfait de ce qu’il a fait jusqu’à présent.

Bien qu’il soit conscient qu’il fait déjà partie des meilleurs attaquants de la planète, Erling, d’après ce qui a été recueilli sur le site officiel de l’entité citoyenne, a souligné : «Que puis-je continuer à améliorer ? Tout. Têtes, tir, (jeu) sans ballon, jambe gauche, jambe droite…»

Et de plus, il a répété qu’il avait signé pour l’équipe de Pep Guardiola parce que son intention est de gagner autant de trophées que possible et d’exploiter tout son potentiel en tant que footballeur :

«Chaque footballeur veut gagner des trophées et s’améliorer jour après jour. Parfois, je vois des footballeurs poser avec un trophée et je dis : “J’aimerais être toi”. Je dois continuer à travailler dur et j’espère gagner des trophées. Je l’ai déjà dit : la Ligue des champions est ma compétition préférée».

Il veut continuer à s’améliorer dans tous les domaines, son objectif est de remporter le plus de titres possible, il a décidé d’atteindre la ligue la plus compétitive de la planète et son tournoi préféré est l’UEFA Champions League.

Rien de l’influence de Cristiano Ronaldo, son idole, sur Erling Haaland. Depuis le début de sa carrière, il a montré que son rêve était d’atteindre le sommet du football mondial.