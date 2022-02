Erling Haaland : «J’ai joué contre beaucoup de très bons joueurs, mais c’est le le plus coriace»

En raison de sa puissance physique, de sa vitesse et de son timing pour lire les pièces, Virgil van Dijk a causé de nombreuses complications à Erling Haaland dans les batailles qu’ils ont eues dans l’élite.

En fait, tout en l’identifiant comme l’un des défenseurs les plus coriaces à affronter au plus haut niveau, l’androïde norvégien a été brutalement honnête et a admis qu’il n’avait probablement pas été en mesure de gagner des duels individuels contre le puissant défenseur central néerlandais.

«Le défenseur le plus coriace ? J’ai joué contre beaucoup de très bons joueurs, mais la façon dont l’équipe joue compte aussi. Mais je l’ai déjà dit : Van Dijk est vraiment bon. Tout le monde sait à quel point il est grand, à quel point il est fort, à quelle vitesse il est et aussi le timing qu’il a est fou. Je ne pense pas avoir gagné de duels contre lui. C’est un monstre physique», a avoué le 9 du Borussia Dortmund, dans des propos (2022) recueillis sur la chaîne officielle d’ ESPN FC.

Au niveau des clubs et de l’équipe nationale, Haaland a pu se convertir contre les équipes de Van Dijk. Cela oui, dans les disputes individuelles, ses sensations n’ont pas été aussi positives. Et il n’a eu aucun scrupule à l’admettre publiquement.