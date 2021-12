Erling Haaland : il a révélé d’où venait son admiration pour Cristiano Ronaldo

Beaucoup savent que l’une des plus grandes idoles d’Erling Haaland est Cristiano Ronaldo. Cependant, peu de gens savent exactement où est née la profonde admiration que l’androïde norvégien porte au meilleur buteur historique du football professionnel.

En passant en revue les différentes déclarations que l’ancien Salzbourg a faites depuis son arrivée dans l’élite du football mondial, nous constatons que, dans une conférence qu’il a donnée à ESPN FC, il a déclaré qu’il faisait partie de la génération qui a grandi en s’émerveillant des performances épiques. de CR7 en UEFA Champions League.

C’est vrai, Haaland a commencé à identifier le Bug comme sa référence alors qu’il le regardait devenir le seigneur et le maître de la meilleure compétition de clubs au monde.

«J’ai regardé de nombreux matchs, depuis que j’étais à Molde (en Norvège), et après la Ligue des champions de l’UEFA, vous ne pouviez voir que dans le visage de (Cristiano) Ronaldo qu’il a dit: ‘Aujourd’hui, je suis l’homme, aujourd’hui je’ Je vais marquer les buts’ et c’est ce qu’il a fait. C’est ce que j’ai le plus aimé», a déclaré l’actuel Borussia Dortmund 9, dans des propos (2020) repris dans les médias officiels de l’ESPN FC.

Combien de soirées légendaires Cristiano a-t-il joué en Coupe d’Europe ? Qu’il suffise de dire qu’il est le footballeur avec le plus de buts (140), avec le plus de passes décisives (42), avec le plus de matchs (181), avec le plus de titres (5) et qu’il a été le leader en marquant le la plupart dans toute la saison histoire de la compétition.

Les propos de Haaland confirment à quel point la légende portugaise a eu un impact sur sa performance dans le plus grand tournoi de football européen.