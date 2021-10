Erling Haaland et Kylian Mbappé : découvrez les quatre joueurs que Madrid doit vendre pour les signer tous les deux

Le Real Madrid attend avec impatience la double signature d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé la saison prochaine.

Kylian Mbappe était prêt à quitter le PSG cette saison dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 200 millions d’euros, mais l’autorité du PSG a saboté l’accord et ils ont risqué de le voir partir gratuitement l’été prochain. Le rêve de Mbappé a toujours été de jouer pour le Real Madrid et d’imiter son idole Cristiano Ronaldo.

Avec l’ajout d’Erling Haaland à la cible de transfert, le club devra se séparer de certains de ses joueurs pour faire venir les deux footballeurs les mieux notés. Quatre joueurs quitteront Santiago Bernabeu pour l’arrivée du duo.

Isco, Dani Ceballos, Eden Hazard, Luka Jovic. Ces quatre joueurs ont eu leurs chances à Madrid mais il semble qu’il soit temps d’ouvrir la voie à de nouveaux talents.

Le Real Madrid recherche des joueurs pour construire l’équipe depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard devait remplir les chaussures mais il a été opéré depuis son arrivée et il pourrait être contraint de partir cet été.

L’argent généré par la vente de ces quatre joueurs et les salaires économisés serviront à financer l’achat de Haaland et Mbappe. Haaland a une clause libératoire de 68 millions d’euros et Mbappe est évalué à plus de 200 millions d’euros et Florentino Pérez sera prêt à casser sa tirelire.