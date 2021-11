Erling Haaland est-il déjà un homme oublié à cause d’une blessure ?

Erling Haaland a peut-être joué son dernier match cette année après que sa blessure aurait été pire que prévu et pourrait être absente plus longtemps.

Il y a deux semaines, le Borussia Dortmund a annoncé que l’attaquant le plus recherché Erling Haaland a subi une blessure aux fléchisseurs de la hanche et sera absent pendant «quelques semaines», mais si les informations provenant d’Allemagne et de Norvège sont vraies, Haaland ne rejouera pas cette année.

Haaland est l’un des meilleurs joueurs du monde depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund en provenance du RB Salzbourg. Il a marqué plus de buts que de matchs joués, un record étonnant et a déjà marqué 13 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison avant sa blessure.

Haaland a raté la dernière pause internationale en raison d’une blessure alors que la Norvège poursuivait ses efforts pour se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, mais les choses se compliquent avec la blessure de leur homme cible. Dortmund a également ressenti son absence avec des victoires décousues depuis sa blessure.

Le Borussia Dortmund se bat pour garder Haaland qui aura une clause libératoire de 68 millions de livres sterling malgré le rejet par le club d’une offre alléchante de 130 millions de livres sterling de Chelsea, mais j’ai été rejeté. Chelsea a remplacé l’ancien joueur Romelu Lukaku à la place.