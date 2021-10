Erling Haaland doit quitter Dortmund en décembre ou sa carrière va plonger

L’attaquant norvégien Erling Haaland devrait envisager de quitter le Borussia Dortmund s’il ne veut pas de déclin dans sa carrière.

Erling Haaland a rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2020 en provenance du Red Bull Salzburg en Autriche.

Il est devenu l’un des meilleurs attaquants du monde au cours de cette période, rivalisant en nombre avec les meilleurs joueurs du monde, mais en termes de succès d’équipe, il est loin derrière en raison du club pour lequel il joue.

C’est un espoir très prometteur qui attire les meilleurs clubs européens qui entreront dans une guerre d’enchères pour lui.

Chelsea a tenté en vain de le signer avant le début de la saison pour 130 millions de livres sterling, mais les pourparlers auraient échoué en raison des exigences salariales de son agent Mino Raiola pour l’attaquant de 21 ans.

Sa clause libératoire de 68 millions de livres sterling deviendra active à la fin de la saison, ce qui signifie qu’il sera disponible pour bien moins que ce que Chelsea était prêt à offrir, ce qui implique également qu’il quittera très probablement le club à la fin de la saison. Dortmund essaie de le garder plus longtemps avec une offre de contrat.

Haaland devrait rejeter toutes les formes d’offres du club et se diriger vers la sortie s’il veut réussir au niveau du club et être pris en compte. Il devrait apprendre d’un exemple comme Harry Kane qui est coincé à Tottenham et n’a pas encore remporté de trophée de club senior.