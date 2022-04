Erling Haaland avoue : «Je l’ai déjà dit. Les deux défenseurs les plus durs que j’ai affronté…»

Robert Lewandowski est l’un des attaquants les plus efficaces et les plus expérimentés du football européen et, bien qu’il soit très apprécié des fans du Bayern Munich, son contrat n’a plus beaucoup de temps, il a donc commencé à flirter avec diverses grandes équipes du continent.

L’une des options les plus tentantes pour le Polonais est le FC Barcelone, un club qui a subi une restructuration économique et sportive nécessaire et qui serait à la recherche d’un attaquant avec ses qualités pour réaliser une performance exceptionnelle dans leurs compétitions la saison prochaine.

Bien que les fans de l’équipe Blaugrana se mettent en quatre pour le Norvégien Erling Haaland, Robert Lewandowski est une option économiquement plus viable, car, en plus d’arriver libre, ses exigences salariales seraient un peu inférieures, puisqu’il a 33 ans.

Bien que Robert n’ait pas fait de déclaration officielle sur son éventuelle arrivée dans l’équipe d’Espagne, sa femme, la karatéka Anna Lewandowska, a eu un clin d’œil inattendu qui a rempli d’espoir tous les fans de Barcelone, qui rêvent de crier les buts du Polonais au Camp Nou.

Pourquoi la femme de Robert Lewandowski veut-elle apprendre l’espagnol ?

«Bonjour les gars, je commence à apprendre l’espagnol, avez-vous des conseils ? Alors faites-le moi savoir», a déclaré Lewandowska depuis son compte sur le réseau social Instagram, où elle compte près de quatre millions de followers.

Bien que ce geste de l’épouse de Robert Lewandowski soit très suspect, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, puisqu’elle est également une athlète internationale et il est fort probable qu’elle cherche à apprendre une nouvelle langue dans le cadre de son épanouissement personnel et professionnel.