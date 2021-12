Erling Haaland a choisi les 2 légendes avec lesquelles il aurait le plus aimé jouer

Quelques minutes seulement après qu’El Kun Agüero a annoncé sa retraite du football professionnel en raison d’un problème cardiaque, son grand ami Lionel Messi lui a dédié une lettre émouvante sur ses plateformes numériques.

Le 10 de La Albiceleste, il a énormément regretté la nouvelle et a dit à Sergio qu’il lui manquera beaucoup dans les concentrations argentines. Bien sûr, il est clair qu’avec son enthousiasme, son dévouement et sa joie, il le brisera dans la nouvelle étape de sa vie.

Lio et Kuni n’étaient pas seulement des collègues internationaux et des colocataires, ils ont tous deux construit une véritable relation fraternelle. Et dans la lettre du septuple Ballon d’Or qui est transmise.

«Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun… Nous avons vécu de très beaux moments et d’autres qui ne l’étaient pas, tous nous ont fait nous unir de plus en plus et être plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain.

Avec la grande joie de soulever la Coupe de l’America il y a si peu de temps, avec tous les exploits que vous avez obtenus en Angleterre… Et la vérité est que maintenant ça fait très mal de voir comment vous devez arrêter de faire ce que vous aimez le plus à cause de ce qui est arrivé à vous. Vous continuerez sûrement à être heureux car vous êtes une personne qui transmet le bonheur et ceux d’entre nous qui vous aiment seront avec vous. Maintenant, une nouvelle étape de votre vie commence et je suis convaincu que vous allez la vivre avec le sourire et avec toute l’illusion que vous mettez en tout.

Tout le meilleur dans cette nouvelle étape !!! Je t’aime beaucoup, mon ami, ça va beaucoup me manquer d’être avec toi sur le terrain et quand nous nous retrouverons avec l’équipe nationale !!!»

Une vie qui coïncide. Ensemble depuis qu’ils étaient adolescents qui rêvaient de s’installer dans l’élite. Ses débuts dans les catégories jeunes ont été magiques.

Ensuite, il y a eu des complications. Cependant, sa fin dans l’équipe nationale argentine a été heureuse (champions américains contre le Brésil au stade Maracanã).

Au niveau des clubs, il ne faut pas trop étaler. Messi est devenu le plus grand de l’histoire du football espagnol (et mondial), tandis qu’Agüero était à jamais gravé dans le livre d’or du football anglais. Ils cesseront de partager le champ, mais leur amitié ne s’arrêtera pas là.