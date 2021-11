Erling Haaland a choisi le footballeur brésilien avec lequel il aurait le plus aimé jouer

Jack Grealish a récemment joué dans un épisode de Uncut des médias officiels de la Premier League et là, on lui a demandé de choisir les conditions de différentes figures du plus haut circuit anglais pour former un footballeur idéal dans la section Ultimate Teammate.

Quand est venu le temps de mettre en avant quelqu’un pour sa vitesse, le nouveau 10 de Manchester City, qui vient de faire partie de l’équipe d’Angleterre qui a atteint la finale de la dernière édition du Championnat d’Europe, il n’a pas du tout hésité. Il a aussitôt évoqué son ancien partenaire Adama Traoré.

Bien que l’exercice consistait à ne considérer que les joueurs Premier, Grealish a assuré avec une force totale que l’international espagnol est de loin la personne la plus rapide qu’il ait rencontrée dans le monde du football de toute sa vie.

«La vitesse? Adama Traoré. C’est la personne la plus rapide que j’aie jamais vue. Quand il est arrivé à Aston Villa, je me souviens que, lors de son premier match, il est entré comme ailier droit… et il n’avait jamais rien vu de tel. Maintenant, on dirait qu’il a plus de muscle et si quelqu’un d’autre le faisait, ce serait plus lent. Mais il pense qu’il va de plus en plus vite. C’est tout simplement la personne la plus rapide que j’ai rencontrée de toute ma vie», a déclaré Grealish, dans une interview (2021) partagée sur la chaîne YouTube de la Premier League.

Il a croisé d’autres joueurs de l’élite qui se sont démarqués par leur vitesse comme Neymar, Kylian Mbappé ou Kyle Walker, mais personne ne l’a autant surpris qu’Adama Traoré.

Et ne pensez pas qu’il l’a vu de loin. Jack Grealish a pu voir de près toute la puissance de l’équipe de jeunes du FC Barcelone lorsqu’il a partagé avec lui à Aston Villa.