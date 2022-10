Erik Ten Hag sur Cristiano Ronaldo :  «c’est la deuxième fois, il doit être puni»

Le classement du Ballon d’Or 2022 avait été dévoilé lundi soir, en marge de la cérémonie qui a consacré Karim Benzema. Le détail des votes est à retrouver dans l’édition papier de France Football, qui sera publié samedi. Il permet de s’apercevoir à quel point Benzema a écrasé la concurrence, en obtenant 89 premières places sur 93 votes exprimés.

Cristiano Ronaldo, lui, avait terminé seul à la 20e place, sur les 30 finalistes, et évitait donc l’affront de terminer à la dernière place. Pourtant, le détail des votes permet de s’apercevoir d’une curiosité: le Portugais n’a reçu aucun vote, et n’a donc obtenu aucun point.

Ronaldo évite quand même la dernière place

Mais pour quelle raison Ronaldo devance-t-il les 10 autres joueurs qui, eux aussi, n’ont pas reçu la moindre voix ? Pour départager les concurrents à égalité, France Football se base sur le nombre de premières places, le nombre de deuxième places, etc. Et le dernier critère pour séparer les ex aequo est le nombre de participations au Ballon d’Or.

Lauréat du Ballon d’Or à cinq reprises, Ronaldo a été nominé 18 fois depuis le début de sa carrière, à chaque édition depuis 2004. C’est ce qui lui permet de devancer Harry Kane (21e), Trent Alexander-Arnold, Phil Foden et Bernardo Silva (22e ex aequo) ainsi que Joao Cancelo, Joshua Kimmich, Mike Maignan, Christopher Nkunku, Darwin Nunez et Antonio Rudiger, qui se partagent la dernière place.