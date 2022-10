Erik ten Hag a rompu le silence : «J’ai sanctionné Cristiano Ronaldo contre Chelsea parce que…»

La conférence de presse précédant le match entre Manchester United et Chelsea a été pleine de questions sur la situation de Cristiano Ronaldo. L’entraîneur Erik ten Hag a expliqué pourquoi il a sanctionné l’attaquant portugais.

La punition de Cristiano Ronaldo est d’établir des normes et des valeurs au sein du groupe. Cette délibération compliquée a été prise parce qu’il y avait récidive.

Lors de la pré-saison (face au Rayo Vallecano), l’attaquant et d’autres joueurs ont quitté l’enceinte avant la fin de la seconde mi-temps, ce qui, évidemment, n’a pas plu au staff technique.

Cette fois, il n’y a pas eu de pénalité, mais il y a eu un avertissement. Et avec ce contexte, il était clair que si quelque chose de similaire se reproduisait, de graves conséquences s’ensuivraient.

Donc, le problème avec Cristiano Ronaldo n’était pas seulement ce qu’il a fait contre Tottenham, mais, en plus, il l’avait déjà fait auparavant. Pour cette raison, Erik ten Hag a estimé que c’était le bon moment pour freiner et envoyer un message fort au reste des footballeurs.

«Je suis ici pour diriger, je suis responsable d’une culture sportive. Et je dois établir des normes et des valeurs, et je dois les contrôler. Nous sommes dans l’équipe, dans l’équipe nous avons des normes et des valeurs.

Je dois le contrôler. Après Lightning, j’ai pris la parole et leur ai dit que c’était inacceptable, mais il n’était pas le seul. C’était pour tout le monde. La deuxième fois doit avoir des conséquences et c’est ce que nous avons fait.

Ce ne sera pas demain. C’est une perte pour nous et pour l’équipe. Mais je pense que c’est important pour l’attitude et la mentalité du groupe.

J’ai donné un avertissement au début de la saison et la prochaine fois, il devait y avoir des conséquences. Sinon, quand on joue en équipe, et que le football est un sport d’équipe, il faut respecter certaines normes et je dois les contrôler.»

Les questions sur Cristiano ne le dérangent pas, mais l’esprit de l’équipe est déjà fixé sur Chelsea. Ils veulent continuer à monter au classement général : «Je comprends les interrogations sur lui, mais en même temps ça doit aussi être sur Chelsea.

C’est un grand match que nous allons jouer. Je me concentre sur ce match. La concentration du staff et de l’équipe est aussi dans ce match. Nous avons besoin d’une concentration absolue pour jouer du mieux que nous pouvons».