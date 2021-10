Eric Garcia : «J’espère qu’ils pourront changer cette règle un jour… mais…»

L’entraîneur espagnol estime que le but de Mbappé aurait dû être annulé, il était fier car «nous avons joué le champion du monde de vous à vous» et a souligné que «Gavi non seulement ne clashe pas, à l’inverse, il se démarque».

L’entraîneur espagnol Luis Enrique Martínez, a souligné le grand niveau offert par La Roja en Ligue des Nations, malgré la défaite concédée par la France en finale avec un but qui «sur le banc semblait clairement hors-jeu», bien qu’il ait refusé d’approfondir dans l’arbitrage performance.

«Depuis le banc, vous pouvez très peu voir mais cela semblait être une position de hors-jeu très claire. Mais je décide toujours de ne pas parler de ce que je ne peux pas contrôler et je continuerai comme ça», a déclaré l’entraîneur à la télévision espagnole.

«Nous partons sans trophée et je pense que nous avons affronté de vous à vous la championne du monde avec un potentiel physique et une qualité hors de tout doute chez la plupart des joueuses de son équipe. C’était difficile au début mais ensuite nous étaient agressifs , on portait le match où on voulait et quand on marquait et il semblait qu’on pouvait gagner tout de suite ils nous marquaient. Mais bon…», a analysé l’entraîneur espagnol.

«Je dois regarder le match mais je pense que nous avons affronté le champion du monde face à face. Nous avons eu des problèmes au début mais ensuite nous avons égalé les trois centraux avec les trois points et nous avons réussi à les empêcher d’avoir de la continuité, de récupérer des ballons et beaucoup de choses positives. A la fin on voit le visage triste et ça a mauvais goût. Mais c’est une pierre de plus dans le sac à dos et maintenant il faut réessayer», a insisté Luis Enrique qui était content de la compétition qu’il trouve chez ses joueurs.

«Il est très important que quiconque vient en équipe nationale soit formé pour s’entraîner. Nous essayons de générer cette idée et j’espère avoir beaucoup de problèmes dans la prochaine liste car chaque fois que nous amenons quelqu’un de nouveau, il joue à un niveau élevé» a déclaré l’entraîneur qui a fait l’éloge des jeunes.

«Gavi non seulement ne clashe pas, à l’inverse, il se démarque. Jéremy Pino, ma mère ou Pablo Fornals. Je suis très fier d’eux», a conclu Luis Enrique.