Équipe de France : Olivier Giroud lâche ses vérités sur le départ de Karim Benzema

L'acteur critique les exigences imposées à l'industrie avec ses changements physiques, la variété des régimes et le manque de «constance». Robert Pattinson est devenu l'un des acteurs les plus demandés à Hollywood grâce à des rôles tels que Eduard Cullen dans la saga 'Twilight', Cedric Diggory dans 'Harry Potter et la coupe de feu', et Bruce Wayne…