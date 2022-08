Équipe de France : Noël Le Graët sort du silence sur l’affaire Pogba

L’actrice de Nollywood, Mercy Johnson, a fait une révélation intéressante sur son mariage alors qu’elle célèbre son 11e anniversaire de mariage.

La presse nigériane rapporte que la talentueuse actrice s’est rendue sur sa page Instagram pour partager une belle séance photo en famille. Mercy a exprimé sa gratitude à Dieu en faisant également l’éloge de son mari, le prince Odi Okojie. Selon la mère de quatre enfants, elle n’a jamais bougé sans la permission et la bénédiction de son mari et elle est reconnaissante pour leur union.

Elle a écrit : «Tu m’as bien fait Seigneur… Je ne pouvais rien demander de plus. @princeodiokojie, mon ami et partenaire… Je n’ai jamais bougé sans votre permission et vos bénédictions. Les mots seuls ne peuvent pas vous louer mon amour. Dieu vous bénisse bébé… Je vous aime aujourd’hui et toujours… Bravo à un autre chapitre».