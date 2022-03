Équipe de France : mésentente entre Mbappe et la Fédération

On sait que de nombreux footballeurs ont un grand luxe à la maison et des passe-temps coûteux pour lesquels ils dépensent leur salaire.

Sergio Ramos est l’un des joueurs les mieux payés du football européen et c’est pour cela qu’il dépense ses bons euros pour ses goûts.

Le défenseur aime l’art et la culture depuis longtemps, à tel point qu’il a rempli la maison qu’il partage avec Pilar Rubio d’œuvres d’art de différentes personnalités. Mais il y a une personne qui a le béguin pour Ramos et la situation inquiète le présentateur.

Bien que Sergio Ramos possède des sculptures et des peintures de divers artistes, Jaume Plensa est le point faible du mari de Pilar Rubio. Le sculpteur catalan a séduit le défenseur, qui a acquis plusieurs collections de l’artiste.

Bien que Rubio reconnaisse que les sculptures de Plensa sont partout dans sa maison grâce à son mari, elle et l’ entourage du joueur assurent que Ramos a un nez distingué pour l’art.

Sergio Ramos a le pouvoir d’achat pour s’adonner aux œuvres d’art de Jaume Plensa. Mais surtout, le défenseur a le pouvoir de faire venir chez lui les collections d’un artiste reconnu dans le monde entier et qui expose dans les grands salons d’art du monde.

L’argent que Sergio Ramos dépense pour des œuvres d’art

Sergio Ramos et Pilar Rubio forment un couple qui a des passe-temps millionnaires et l’un d’eux est l’art. A tel point qu’ils dépensent une fortune pour les peintures et sculptures qu’ils exposent chez eux.

L’artiste préféré de Ramos est Jaume Plensa et le défenseur a dépensé entre 200 000 et 500 000 euros pour chaque œuvre.