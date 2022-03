Équipe de France : la petite phrase lâchée par Kylian Mbappé à Paul Pogba (vidéo)

Un média français de renom a analysé le moment que traverse la star brésilienne et a révélé des détails sur certaines attitudes qui fatiguent la patience des dirigeants du PSG.

Neymar est passé de l’amour à la haine au PSG. Les fans le désignent comme l’un des responsables de l’élimination du club parisien en Ligue des champions et, ces dernières heures, de vives critiques sont apparues de la part d’un média français renommé, qui a également fait une révélation grossière sur le Brésilien.

Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, s’est chargé de lancer une véritable bombe sur certaines attitudes du footballeur qui fatiguent la patience des dirigeants du club parisien : «Neymar ne s’entraîne presque plus, il arrive en piteux état, à la limite d’être âme».

«C’est comme ça, Neymar est dans un esprit de revanche contre le PSG, il y a une rupture totale avec le club et le vestiaire», a-t-il dit et poursuivi : «Les supporters s’en foutent des pitreries de Neymar. Laisse-le partir», il ruine le club. Les fans du PSG se fichent qu’il ne va pas bien, à cause de son documentaire Netflix et tout ça.»

«Vous devez signer son chèque et le laisser partir. Il fait beaucoup de dégâts au sein du club», a-t-il ajouté. Neymar a un contrat avec l’institution jusqu’en 2025 et après s’être remis de sa blessure, il n’a plus jamais été le même. Il a été sifflé par les supporters lors du match contre Bordeaux et il semble que la relation sera difficile à réparer.

Lors de sa présentation, il a également donné des détails sur ce qui se passe à huis clos : «Le PSG n’est plus un club. Il n’y a plus de fil conducteur. L’entraîneur n’existe plus, le président n’a pas dit un mot. les boulons auraient dû être resserrés. Rien. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Rien. Une défaite totale.