Enzo, fils de Marcelo et fan de Cristiano Ronaldo

Enzo Alves Vieira est l’un des enfants qui participent au 25e Tournoi International LaLiga Promises Santander qui se déroule à la Cité Sportive de Maspalomas et il est également le fils de Marcelo, un footballeur du Real Madrid.

Enzo, qui porte le «9» dans le dos et loin d’être un ailier comme son père fait office d’attaquant, a marqué l’un des buts de la victoire des Blancs face à Liverpool ce vendredi et a surpris par sa célébration.

Il a célébré le but en imitant Cristiano Ronaldo, en imitant le saut et le cri caractéristique du Portugais quand il voit la porte. A noter que Marcelo n’a pas voulu manquer ce rendez-vous et a suivi l’évolution de son fils depuis les tribunes.