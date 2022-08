Entreprise ruineuse de Victoria Beckham : accumule 64 millions d’euros de pertes

L’acteur Osita Iheme, connu sous le nom de Pawpaw, a confié à Entertainment Express, dans une interview exclusive, l’histoire de sa vie et la raison pour laquelle il est petit de taille.

La légende de Nollywood, qui a formé un incroyable duo à l’écran avec un autre acteur de petite taille, Chinedu Ikedieze (Aki), a déclaré qu’il était né comme un bébé normal mais que, pour des raisons étranges, il avait rapidement cessé de grandir.

«Je suis né normalement mais j’ai arrêté de grandir. Je suis né au début des années 80. Je marque ma naissance chaque 20 février. J’étais un bébé normal quand je suis né. Je ne peux pas dire que c’est à ce moment-là que j’ai arrêté de grandir, mais j’ai grandi pour me retrouver comme ça.

Je ne peux pas remettre en question Dieu mais je continue à travailler dur pour devenir quelqu’un dans la vie. J’ai perdu mon père à un âge précoce dans des circonstances mystérieuses.

Avec mon papa, je sais que mes ambitions académiques auraient été réalisées jusqu’au niveau du doctorat et tant d’autres choses que je voulais faire s’il était vivant aujourd’hui.

Mais cela me serre réellement le c?ur. Je me souviens du triste événement qui a conduit à la mort prématurée de mon cher père, j’étais alors très jeune. Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup sur lui car j’étais encore un bébé quand il est décédé.

D’après ce que j’ai appris, c’était un commerçant qui voyageait beaucoup et s’adonnait au négoce. Il veillait à ce que ses enfants soient bien élevés. Il nous a élevés avec une bonne éducation morale et la crainte de Dieu. Il était ce genre de père. C’était un grand homme.

Ma mère a certainement dû s’inquiéter de ma croissance, mais que pouvait-elle faire ? C’est arrivé et elle a dû accepter la situation telle qu’elle était.

Nous sommes cinq enfants dans la famille, dont une fille et quatre garçons. Je suis le dernier né. Deux de mes frères et s?urs sont basés en Europe, tandis que les deux autres sont importateurs. Notre s?ur travaille dans une compagnie pétrolière.

J’ai grandi à Aba : Ma mère était très travailleuse et déterminée. Lorsque j’ai perdu mon père, elle nous a élevés seule. Elle a tout fait pour que je devienne quelqu’un dans la vie et je remercie Dieu aujourd’hui qu’elle ne soit pas déçue.

Elle est dévouée et travailleuse. Nous étions jeunes lorsque notre père nous a quittés, mais elle a fait en sorte que nous ne ressentions pas trop son absence. Elle était juste une commerçante. Mon enfance a été difficile. Comme je l’ai dit plus tôt, j’ai perdu mon père à un jeune âge.

Dans le genre d’environnement où j’ai grandi, on attendait des enfants qu’ils soient actifs et qu’ils deviennent des battants. Le fait de vivre dans la rue à Aba m’a préparé à une vie formidable. Cette phase de ma vie m’a appris que même s’il n’y a pas d’emploi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut mettre la main et gagner de l’argent à la fin de la journée.

Si je peux survivre à Aba, alors je peux survivre n’importe où dans le monde. J’ai été scolarisé à Aba, à l’école primaire et à l’école secondaire. Je suis actuellement en première année d’études d’informatique à l’université de Lagos (UNILAG).

Je suis à l’école maintenant parce que si j’avais eu le soutien que je voulais quand j’étais enfant, j’aurais poursuivi mes études jusqu’au niveau du doctorat. Je devais étudier le droit ; c’est une filière que j’aime beaucoup. Bien sûr, j’ai joué le rôle d’un avocat en droit pénal.», a-t-il déclaré.