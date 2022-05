Entre Liverpool et Real Madrid, Pochettino a choisi son favori

Victime du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino n’est pas rancunier et a révélé qu’il soutenait les Espagnols en finale de la Ligue des champions, contre Liverpool.

L’Argentin a admis, dans des déclarations à Marca, qu’il avait une affection de longue date pour les meringues : «Bien sûr, mon cœur est bien plus blanc que rouge, il n’y a pas moyen de se tromper. Mon penchant pour le Real remonte à 1994, quand je suis arrivé à Barcelone. J’ai eu la chance que mon entraîneur soit José Antonio Camacho, qui m’a donné cet amour pour le Real Madrid. Je ne pourrais jamais, en tant que joueur et entraîneur, être à Madrid, mais ma préférence émotionnelle est claire».

Et il a rappelé la chute du PSG aux pieds du Real : «A Paris on était nettement supérieur. Nous avons dominé, raté des buts et un penalty et raté de nombreuses occasions. Pendant 60 minutes au Bernabéu, on a aussi été meilleurs et on a eu beaucoup d’occasions de marquer, mais… Voyons si le Real Madrid, qui a perdu quatre matchs entre la phase de groupes et la phase à élimination directe, et qui a affronté des adversaires bien plus coriaces qu’un autre finaliste, est préféré».