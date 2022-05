Entre Eto’o, Benzema, Lukaku et Aguero… : De Bruyne choisi son meilleur N°9

Lors d’un entretien avec avec Optus Sport, le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne a révélé le nom du meilleur avant-centre avec le qui il a joué dans sa carrière professionnelle, et il s’agit de Sergio Aguero.

Malgré le fait qu’il a rencontré tout au long de sa carrière des joueurs très spéciaux tels que Romelu Lukaku, Fernando Torres, Samuel Eto’o, ou même vu Benzema joué, l’international belge a conclu qu’aucun 9 (de ceux qu’il a eu comme coéquipiers) ne l’a autant impressionné que Sergio Aguero.

Juste dans la campagne où l’Argentin a dit au revoir à Manchester City, l’ancien de Chelsea a déclaré, dans une conversation en 2021 avec Optus Sport, comme le plus grand buteur avec qui il a dû coïncider au plus haut niveau de l’élite : «J’ai partagé avec lui (Kun Agüero) pendant six ans et c’est le meilleur avant-centre avec qui j’ai personnellement joué. Il a changé l’histoire de ce club», a-t-il lâché.