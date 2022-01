Entre le Barça et Ousmane Dembélé, c’est fini !

Le directeur sportif de Barcelone, Mateu Alemany, a précisé que l’absence d’Ousmane Dembélé de l’équipe pour le match contre l’Athletic Bilbao est due au fait que la carrière de l’international français à l’emblème catalan est terminée. Et le club souhaite son départ immédiat.

«Aujourd’hui, 20 janvier, onze jours avant la fermeture du marché, il est évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et n’est pas engagé dans le projet d’avenir du club. Face à ce scénario, lui et son agent ont été informés qu’il devait partir immédiatement car nous ne voulons que des joueurs engagés au club et nous espérons que son transfert se fera avant le 31 janvier», a garanti le manager, dans des déclarations à Barça TV .

Et il a insisté : «Ne pas être convoqué est la conséquence sportive de tout cela. On ne veut pas de joueurs qui ne sont pas engagés, qui ne veulent pas être au Barça. Le club n’est pas celui qui doit déterminer, mais l’entraîneur. C’est ce qu’il a fait et il a notre soutien. Cela nous semble être une attitude absolument cohérente»