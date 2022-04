Enquête policière : la mère de l’enfant agressé par Cristiano Ronaldo s’est confiée aux autorités

Lionel Messi et Sergio Ramos sont devenus les joueurs les plus importants de leurs clubs respectifs pendant leur séjour en Espagne, ce qui en a fait de grands rivaux sur et en dehors du terrain.

C’est que les deux joueurs étaient les capitaines du Real Madrid et de Barcelone, des équipes qui ont historiquement une inimitié et qui, à leur tour, sont les clubs les plus importants du pays.

Pour cette raison, il était très courant de voir des images de Lionel Messi et Sergio Ramos au milieu d’une dispute lorsqu’ils coïncidaient dans le Clásico, ce qui montrait clairement qu’il n’y avait pas une grande amitié entre eux, mais un respect des collègues.

Désormais, les athlètes étaient signés par la même équipe française, le PSG, ce qui signifiait qu’ils devaient mettre de côté leurs différences et s’unir pour le bien commun de faire gagner plusieurs tournois à leur nouveau club.

Pour cette raison, de nombreux fans ont été surpris lorsque les premières images sont apparues de leurs interactions sur le terrain, avec le même uniforme, dans lequel on peut les voir au milieu d’un câlin ou s’encourager dans un mauvais match.

La relation entre Lionel Messi et Sergio Ramos

Le premier appelé par le PSG a été Ramos, qui a déménagé toute sa famille dans la capitale française et a été très bien accueilli par les supporters, qui espéraient que son arrivée permettrait à l’équipe d’améliorer ses chances de remporter un championnat.

Quelques jours plus tard, l’incorporation de Messi a été annoncée, de sorte que le maillot des deux a été promu dans les magasins officiels du club, tandis que l’Espagnol a accueilli son nouveau partenaire.

Après cela, ils ont profité de leurs rencontres en match pour s’encourager, en plus de se soutenir dans les moments difficiles, notamment pour Ramos, qui a subi une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.