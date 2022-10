Enquête de la police britannique après une attaque contre un manifestant au consulat de Chine

L’entraîneur de Manchester City a répondu aux provocations venant des tribunes après le but refusé à Foden.

Pep Guardiola a assuré dimanche que les fans de Liverpool avaient jeté des objets et des pièces dans sa direction après que le but de Phil Foden ait été exclu en utilisant VAR.

Peu de temps après que l’arbitre est revenu sur sa décision et a exclu le but de Manchester City à Anfield, l’entraîneur catalan a perdu patience avec les supporters et a commencé à faire des gestes devant les tribunes. L’explication a été donnée après le coup de sifflet final.

«C’est Anfield… L’arbitre disait toujours de continuer, il y a eu des millions de fautes comme ça, mais comme nous avons marqué des buts, ils ont décidé de l’annuler. Nous avons perdu parce que nous avons fait une erreur et parce que c’est Anfield. les fans ont essayé mais ils ne m’ont pas frappé [avec des pièces ou des objets]. Peut-être que la prochaine fois ils pourront faire mieux», a lancé Guardiola, sur un ton ironique, cité par talkSPORT.