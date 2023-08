Enora Malagré : l’ex chroniqueuse de TPMP de retour à la télé dans une très célèbre émission !

Depuis TPMP, Enora Malagré s’était quelque peu éloignée du monde de la télévision. Elle sera de retour très bientôt dans une nouvelle émission sur France 5.

Enora Malagré a été l’une des chroniqueuses phares de TPMP. Elle a suivi Cyril Hanouna au moment où l’émission est passée de France 4 à D8 (l’ancien nom de C8), en octobre 2012.

Elle sera présente sur le plateau de Cyril Hanouna tous les jours pendant de longues années. C’est en 2017 qu’elle décide de quitter ses fonctions.

Cela dit, Enora Malagré ne garde pas un très bon souvenir de ses nombreuses années sur TPMP. Elle avait l’impression de jouer un rôle.

« Je sais que ce n’était pas vraiment moi dans l’émission. Personne n’a compris qu’on me demandait de dire des trucs. Mon boulot était donc de jouer la fille qui gueulait. J’étais payée pour ça. Si j’étais comme ça dans la vie, je n’aurais pas d’amis », a-t-elle confié.

Elle en a ensuite dit plus sur sa relation avec le présentateur de TPMP, Cyril Hanouna. «On n’est pas toujours d’accord avec Cyril mais on est amis. Il est donc très fier de moi. On est dans le cœur l’un de l’autre», a-t-elle conclu.

Quoi qu’il en soit, depuis son départ de TPMP, Enora Malagré a quelque peu quitté le petit écran. Elle a même fait une pause des réseaux sociaux, il y a peu. Mais, très bientôt, elle va faire son retour à la télévision. Elle sera présente sur une émission de France 5.

Enora Malagré va faire son grand retour à la télévision. En effet, après TPMP avec Cyril Hanouna, elle sera présente sur France 5 pour Le Magazine de la santé sur France 5.

Elle sera présente deux jeudis par mois sur le plateau. Le reste du temps, ce sera Véronique de Villèle, ex-animatrice de l’émission Gym Tonic, qui prendra sa place. Les deux femmes se partageront les semaines.

Une décision pas si étonnante quand on voit le combat que l’ancienne chroniqueuse de TPMP a mené contre l’endométriose. Une maladie qui touche 10% des femmes.

« C’est une femme très engagée dans des causes féminines. Elle s’est souvent fâchée, à bon escient, et veut faire bouger les choses. On est très content qu’elle nous rejoigne », a alors confié Marina Carrère d’Encausse, la présentatrice de l’émission auprès du magazine TV.

Le magazine de la santé reviendra sur France 5 le 11 septembre 2023. L’ancienne chroniqueuse de TPMP pourrait donc faire son retour le 14 septembre 2023.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Enola Malagré passe dans cette émission. Elle y a fait une première apparition en avril dernier pour une émission spéciale consacrée à l’endométriose.

« La maladie m’a quand même enlevé beaucoup de choses. Elle m’a enlevé une partie de ma joie, de ma maternité. Elle m’a aussi enlevé quelques compagnons, qui n’étaient probablement pas les bons. Et là j’en ai un qui résiste », avait-elle déclaré.