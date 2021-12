Enfin, Xavi a tranché sur l’avenir de Dembélé

Les doutes sur l’avenir de Dembelé à Barcelone sont dissipés : le Français restera en Catalogne. C’est du moins la conclusion tirée par Xavi Hernández de la récente conversation avec son joueur.

«Hier, j’ai parlé individuellement avec Dembélé. Il veut continuer, il est heureux ici et j’en suis convaincu. Vous connaissez déjà le projet sportif et l’importance qu’il aura. Je ne peux pas donner plus de détails», a révélé l’entraîneur des Blaugrana , en conférence de presse ce vendredi, en vue du match avec Elche.

Un rendez-vous, pour le 18e tour de la Ligue (samedi, 17h30), dans lequel on peut compter sur l’ailier, après qu’il eut eu quelques plaintes musclées lors du dernier match. «Peut-être qu’il lui manquait un but pour avoir plus de confiance, mais des différences sont déjà perceptibles», a évalué, l’entraîneur, le moment de forme de Dembelé.