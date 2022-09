Enfin, les causes de sa mort sont connues !

La première saison de la série Netflix ‘Soy Georgina’ avec Georgina Rodríguez a été un franc succès et la seconde s’annonce encore plus intimiste.

Dans la deuxième saison de la série ‘Soy Georgina’, Georgina Rodriguez ouvrira son cœur sur un moment très douloureux : la perte d’un de ses jumeaux à la naissance.

«Cette année, j’ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant», confie la compagne de Cristiano Ronaldo dans le teaser , évoquant l’arrivée de sa fille, Bella Esmeralda, et le départ de son frère jumeau lors d’un accouchement le 18 D’avril.

«Une partie de mon cœur s’est brisée et je me suis demandé comment je pourrais continuer. J’avais la réponse plus près que je ne le pensais. Quand j’ai regardé dans les yeux de mes enfants, j’ai vu que la seule façon de tout surmonter était que nous soyons ensemble», a ajouté Georgina Rodríguez.

Selon The Sun, le directeur du divertissement de Netflix, Alvaro Diaz, a déclaré que la tragédie subie par le couple sera l’un des moments forts de la nouvelle saison.

«Nous n’avons eu aucun scrupule à sortir une deuxième série après avoir vu la première car il est difficile de trouver quelqu’un qui ouvre les portes de sa vie comme le fait Georgina», a-t-il déclaré.

«Georgina et ses proches ont traversé quelque chose de très difficile et les fans verront qu’elle l’a géré naturellement et généreusement. La nouvelle série comportera des moments de tristesse absolue et la perte douloureuse subie par Georgina est quelque chose qui peut arriver à quelqu’un qui a tout, comme elle, ainsi qu’à quelqu’un qui n’a rien, mais nous allons aussi rire et nous amuser beaucoup avec sa nouvelle saison, tout comme nous l’avons fait la dernière fois», a-t-il conclu.