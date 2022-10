En toute humilité, Cristiano Ronaldo se rend à l’entraînement ce matin (vidéo)

Retiré de l’équipe première par Érik Ten Hag, Cristiano Ronaldo s’est présenté ce matin à Carrington, le centre d’entraînement de Manchester United, pour s’entraîner seul.

La mesure a été annoncée par les Diables rouges quelques heures après la réprimande provoquée par CR7, qui a abandonné le match contre Tottenham avant le coup de sifflet final. Selon la presse anglaise, le Portugais est arrivé à Carrington à 8h30 pour faire du travail individuel, au moment où tous les autres joueurs de l’effectif principal sont réunis en concentration pour le choc de Stamford Bridge. Manchester Evening News écrit que la présence de Ronaldo dans l’entraînement de l’équipe réserve n’est pas prévue et que la réintégration de l’attaquant dans l’équipe devrait avoir lieu après le match contre Chelsea.

