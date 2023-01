En raison des souffrances du match, l’entraîneur d’Al-Nassr a expliqué ce que sera l’avenir de Cristiano Ronaldo

Ces dernières heures, Cristiano Ronaldo a été l’un des joueurs dont on a le plus parlé en raison de la polémique entourant cet athlète à la grande carrière.

L’attaquant expérimenté est arrivé au club d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, où il a signé son contrat jusqu’en 2025 inclus. À cette date, le joueur aura environ 40 ans, c’est pourquoi l’entraîneur de ladite institution s’est exprimé sur son avenir.

Dans cette lignée, le directeur technique a indiqué que Cristiano Ronaldo finirait sûrement sa carrière au club en Europe et non au Moyen-Orient comme beaucoup le prétendent.

En tout cas, l’attaquant n’a pas encore très bien défini ce qu’il fera lorsqu’il atteindra sa quatrième décennie de vie. En ce moment, il joue pour Al-Nassr où lors de son dernier match, il n’a pas montré tout son potentiel.

Ce sera une question d’attendre et de voir ce qui se passe. Cependant, Lionel Messi, avec qui il a également été l’un des joueurs dont on a le plus parlé, est en phase de négociation avec son club actuel, le PSG. Pour tout ce qui précède, Cristiano Ronaldo continue d’être l’un des thèmes centraux aujourd’hui.