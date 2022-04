En quête de bagarre : Neymar gagne un match et se moque de Mbappé sur la toile

Koke et Marcos Llorente sont de grands amis sur et en dehors du terrain, et à cause de cela, il est très courant de les voir ensemble dans les rues de Madrid lors d’un déjeuner ou en plein partage pendant leurs pauses d’entraînement.

Maintenant, les joueurs ont également montré que leurs copines sont aussi de très bonnes amies, alors ils ont tous les deux décidé de les surprendre avec un voyage en avion privé à Manchester, où l’Atlético de Madrid avait un match.

À travers leurs réseaux sociaux, les couples de Koke et Marcos Llorente ont publié quelques images dans l’avion, où ils ont également pu partager un déjeuner et faire comprendre à quel point ils étaient heureux de voyager avec tout le luxe.

Plus tard, Beatriz Espejel et Patricia Noarbe ont remercié leurs partenaires respectifs pour le geste et en ont profité pour adresser leurs meilleurs vœux à l’équipe qui se prépare déjà pour le match.

L’amitié entre Koke et Marcos Llorente

Ce n’est pas la première fois que les joueurs sont devenus une tendance en raison de leur amitié, l’année dernière, les deux étaient dans les médias pour une demande unique qu’ils ont faite à leur club pour voyager plus confortablement.

L’idée est venue de Koke, qui a demandé à l’équipe technique s’il était possible de déplacer son lit vers le site du Championnat d’Europe, et une fois qu’il a eu le feu vert, il n’a pas hésité à faire toute la paperasse pour le déplacer.

Plus tard, il a expliqué dans une interview que Llorente avait également la même demande, et qu’il lui était très utile de faire évaluer son lit à 30 mille euros pour assurer une bonne qualité de sommeil pendant le tournoi.