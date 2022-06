En pleine fête du Real Madrid, il a approché Salah : «Ce sera la prochaine fois…»

Près d’un mois s’est écoulé depuis la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid . Le but de Vinicius a valu à l’équipe de Carlo Ancelotti un titre continental et condamné une équipe anglaise venue avec soif de revanche, emmenée principalement par Mohamed Salah. L’Egyptien a beaucoup parlé à l’approche de la finale et a même demandé à jouer contre le Real Madrid lors du dernier match.

Tous ses mots étaient évidemment du carburant pur pour Luka Modric. Dans une interview accordée à Cortes Podcast, Rodrygo a révélé une anecdote en pleine fête du Real Madrid à Paris :

«J’ai une critique amusante : après la fin du match, la finale, on a fait un couloir, Liverpool est passé, et Salah est passé découragé. Modric était à l’avant, il l’a salué et a crié: “D’accord, d’accord, la prochaine fois, tu réessaies. Je me suis mis à beaucoup rire.»

La vérité est que les paroles de Salah ont fini par motiver complètement le Real Madrid. Luka Modric a atteint les demi-finales de l’UEFA Champions League lors de 8 des 10 saisons avec le Real Madrid. Et dans 5 de ces 8 campagnes en demi-finale, il a fini par célébrer le titre.

Il y a quelques jours, Salah a rappelé à quoi ressemblait la finale et a déclaré : «Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point nous voulions ramener ce trophée à Liverpool, mais à la fin nous n’avons pas pu. Je ne remercierai jamais assez les fans . pour leur soutien. Ça a été une très longue saison, mais une partie de moi veut que la prochaine recommence demain.»

Liverpool vient de signer Darwin Núñez pour 100 millions d’euros car l’objectif est de gagner à nouveau la Ligue des champions, et le destin pourrait à nouveau croiser Luka Modric avec Salah dans un match décisif du tournoi