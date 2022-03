En plein rapport sexuel, cette femme tombe dans un puits

Ses prises de parole sont rares, mais elles ont à chaque fois le mérite d’être sincère. Sadio Mané s’est confié aujourd’hui pour L’Equipe. Il est revenu sur ses mots pour Mohamed Salah après la final de la CAN 2021.

Sénégal – Egypte ou le duel entre Sadio Mané et Mohamed Salah, c’était la finale de la CAN 2021 jouée le 6 février dernier au stade Olembe de Yaoundé. Au terme d’un match avec pleins de rebondissements, ce sont les Lions qui s’imposent dans les tirs aux buts.

Ayant perdu pour la deuxième fois en finale de CAN après 2017, Mohamed Salah était inconsolable. L’on a tous vu Mané s’approcher de son coéquipier en club. Ce qu’il lui a dit a été révélé.

«On s’était beaucoup chambrés avant la CAN et je me doutais qu’il était forcément très déçu. Je n’allais tout de même pas le laisser sans un mot. Ce que j’ai fait, il l’aurait fait de la même manière si le sort avait été contraire. Je lui ai dit des mots assez simples pour essayer de le réconforter, en lui demandant de ne pas se laisser abattre», a-t-il déclaré.