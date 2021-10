En plein ébat sexuel, elle a failli tuer son mari pendant la fellation

Lors d’une partie de plaisir sexuel, Amanda a failli tuer son mari Chris lorsqu’elle a décidé de lui faire une fellation.

Alors qu’elle cherchait à intensifier le plaisir de son mari, la situation a tourné au vinaigre voyant ce dernier s’effondrer. Lors d’un entretien sur Sex Sent Me to the ER de TLC, Chris a expliqué comment l’incident s’est passé.

«Elle (Amanda) prenait soin de moi mais tout d’un coup j’étais étourdi et désorienté. J’avais la nausée, j’avais l’impression de monter sur des montagnes russes, c’était la pire douleur que j’aie jamais ressentie».

En effet, si Chris s’était effondré, c’est à cause de son hypertension qui s’est couplée à cette excitation sexuelle qui lui procurait sa femme. Lorsque la scène s’est passée, Amanda est restée perplexe après l’arrivée des ambulanciers.

«Je ne savais pas quoi penser, à ce stade, je suis juste passée en mode panique sévère. J’étais gênée, je ne voulais pas en dire trop et entrer dans trop de détails. Il avait réussi son déploiement complet dans l’armée et maintenant le sexe allait le tuer».

«La partie la plus effrayante de ce processus pour moi a été d’entendre les chances qu’il s’en sorte. Cela m’a fait du mal de savoir que la personne que vous aimez souffre à cause de vous ou de vos actions», affirme-t-elle.

Heureusement, Chris a retrouvé sa santé après qu’il a été opéré par les médecins. Mais ces derniers l’ont interdit de passer à un autre rapport sexuel de si tôt.