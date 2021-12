En larmes, Agüero dit au revoir à sa carrière de footballeur (vidéos)

Il a fini. A 33 ans, c’est fini. C’est Sergio Aguero, en larmes, a annoncé ce mercredi, en conférence de presse, la fin de sa carrière de footballeur, en raison de problèmes cardiaques.

Face à des proches, des coéquipiers, des entraîneurs et managers de Barcelone et d’anciennes connaissances des autres clubs qu’il représentait, l’attaquant a expliqué au Camp Nou qu’il avait tout fait pour revenir mais ce n’était pas possible.

«J’ai décidé d’arrêter de jouer au football. C’est une période très difficile, mais c’est avant tout ma santé, à cause du problème que j’ai eu il y a un mois. Les médecins m’ont dit que le mieux était d’arrêter de jouer et j’ai pris la décision il y a dix jours. J’ai tout fait pour voir s’il y avait un espoir, mais il n’y avait pas grand-chose», a-t-il commencé par dire.

«Je suis très fier et heureux de la carrière que j’ai eue. Dès l’âge de cinq ans, j’ai commencé à jouer au football et à rêver d’atteindre la première division argentine. Je n’ai même jamais pensé à arriver en Europe… Je remercie tout le monde : Independiente, où j’ai obtenu mon diplôme, Atl. Madrid, qui a parié sur moi à l’âge de 18 ans, contre Manchester City, car ils savent ce que je ressens pour le club. Et à Barcelone, les gens étaient incroyables. Je savais que je venais dans la meilleure équipe du monde. Et enfin, je remercie l’équipe argentine. C’était ce qu’il aimait le plus», a-t-il déclaré.

Il faut se rappeler que le 30 octobre, Kun Aguero s’est senti mal lors du match de Barcelone contre Alaves et a dû être remplacé, après quoi on lui a diagnostiqué une arythmie cardiaque.