En Ethiopie, le premier ministre investi pour un nouveau mandat de cinq ans

L’Iran envisage une reprise avant début novembre des négociations avec les grandes puissances en vue d’une relance de l’accord sur le nucléaire, suspendues depuis juin, a affirmé lundi 4 octobre le ministère des Affaires étrangères à Téhéran.

Le porte-parole du ministère Saïd Khatibzadeh était interrogé lors d’une conférence de presse sur ce que voulait dire l’Iran par «très bientôt», terme utilisé plusieurs fois par des responsables iraniens pour évoquer une reprise de ces négociations.

Saïd Khatibzadeh a estimé que cette reprise ne prendrait pas plus de 90 jours, en comptant à partir de la date de prise de fonctions du président iranien Ebrahim Raïssi, le 3 août, ce qui signifie avant début novembre.

Par 90 jours, il faisait allusion au laps de temps entre la prise de fonctions du président américain Joe Biden le 20 janvier et le début des négociations sur le nucléaire le 15 avril à Vienne.

«Je ne pense pas qu’il nous faudra le même temps qu’il a fallu au gouvernement Biden pour venir (négocier) à Vienne», a indiqué Saïd Khatibzadeh. «Je ne pense pas que (le retour des négociateurs iraniens) prendra 90 jours, en comptant à partir de la prise de fonctions d’Ebrahim Raïssi.»

«Réaliser qu’un changement a eu lieu»

Conclu en 2015 entre l’Iran d’une part et les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, la France et l’Allemagne de l’autre, l’accord nucléaire offrait à l’Iran la levée d’une partie des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son engagement à ne jamais se doter de l’arme atomique et d’une réduction drastique de son programme nucléaire, placé sous le strict contrôle de l’ONU.

Mais après le retrait unilatéral des Américains de l’accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, Téhéran a progressivement abandonné la plupart de ses engagements.

Les négociations de Vienne, auxquelles participent indirectement les États-Unis, ont pour but de réintégrer Washington à l’accord et faire en sorte que l’Iran, qui a toujours démenti chercher à fabriquer l’arme atomique, respecte ses engagements dans l’accord. Ces pourparlers n’avaient pas enregistré de progrès concrets notables avant leur suspension.

«L’examen des détails des rounds de pourparlers (précédents) à Vienne est en cours et dès qu’il sera fini, nous ne perdrons pas une heure et donnerons une nouvelle date» précise pour leur reprise, a encore souligné le porte-parole iranien.

Après son investiture en août, le président ultraconservateur Ebrahim Raïssi, qui a succédé au modéré Hassan Rohani, a décidé de modifier l’équipe des négociateurs aux pourparlers de Vienne.

«L’équipe en charge du nucléaire a changé. Les (nouveaux) négociateurs exposeront leurs opinions qui ont également changé» à la reprise des pourparlers de Vienne, a dit Saïd Khatibzadeh.

Les interlocuteurs des négociateurs iraniens doivent eux «faire preuve de flexibilité et réaliser qu’un changement a eu lieu» au sein du nouveau gouvernement iranien, a-t-il poursuivi.