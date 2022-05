En colère, Pep Guardiola détruit Patrice Evra : «Il n’a pas l’attitude d’une légende»

Pep Guardiola a réagi aux critiques de Patrice Evra après la prestation de Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions, qui s’était soldée par le passage du Real Madrid au match décisif du 28 mai au Stade de France (Paris), face à Liverpool.

Pep Guardiola a été particulièrement incisif dans sa réponse. «Nous avons le même caractère et la même personnalité, même si nous avons perdu à Madrid dans les deux ou trois dernières minutes. En tant qu'”experts” du football, d’anciens joueurs comme Berbatov ou Patrice Evra ont droit à leur avis».

«J’ai joué contre eux et je n’ai pas vu en eux ce genre d’attitude quand je les ai détruits, quand on les a détruits, en finale de Ligue des champions contre Manchester United», a lancé Pep, en souvenir du Barcelone-Manchester United 2008/2009 (2 -0), aux Jeux olympiques de Rome, où Berbatov et Evra représentaient l’équipe d’Old Trafford.

Le Catalan considère qu’il n’y a pas de différences entre les joueurs tombés sans gloire au Santiago Bernabéu et ceux qui se battent pour le titre de Premier League.

«Nous avons le même caractère et la même personnalité. Ils ne peuvent pas dire que quand on encaisse deux buts en une minute après avoir eu deux occasions de marquer, on n’a pas de personnalité et on est comme des bébés, et qu’on a une personnalité incroyable quand on marque 22 buts en quatre matchs» a-t-il conclu, visiblement agacé par les récentes critiques desdits joueurs.