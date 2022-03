En colère : la gloire du Real Madrid qui a attaqué les plus hauts salaires de l’équipe

Il y a quelque temps, Karim Benzema a ouvert une dynamique dans laquelle il a commencé à répondre à une série de questions posées par ses propres followers. Et l’une des réponses qui a retenu le plus l’attention est venue lorsqu’ils l’ont interrogé sur le footballeur avec qui il aurait le plus aimé partager une équipe.

Bien qu’il ait pu jouer avec Cristiano Ronaldo pendant plusieurs années, il continue de partager avec Gareth Bale et maintenant en équipe de France, il est dans un trident très spécial avec à la fois Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, la légende madrilène a reconnu qu’il a toujours avait un partenaire offensif de rêve.

En plus de confirmer qu’il aurait également aimé recevoir des passes de Zinedine Zidane, l’ancien Lyonnais a évidemment choisi sa plus grande idole comme partenaire idéal. C’est vrai, KB9 a accepté que cela aurait été une émotion unique pour lui de jouer aux côtés de Ronaldo Nazário da Lima.

«Avec quel footballeur (parmi ceux que je n’ai jamais joué) aurais-je aimé coïncider ? R9 (Ronaldo Nazário) et Zizou», a répondu le quadruple champion de l’UEFA Champions League dans une vidéo qu’il a publiée sur sa chaîne YouTube officielle.

Quelle admiration Benzema porte-t-il au Phenomenon ? Eh bien, il l’a mis en avant comme le meilleur footballeur de tous les temps, il a assuré qu’il était le seul joueur pour lequel il accepterait d’être remplaçant et, en plus, il l’a identifié comme son partenaire offensif de rêve. Il ne fait aucun doute que la R9 est l’ultime inspiration du Français.