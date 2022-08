En attendant le Ballon d’Or : les 10 trésors les mieux gardés de Karim Benzema

Habib Beye, le célèbre consultant de Canal+ s’est prononcé sur l’affaire Mbappé-Neymar qui secoue le PSG depuis le week-end dernier pendant et après le match contre Montpellier en championnat.

Mais, Habib Beye conseille aux stars parisiennes de régler au plus vite leur contentieux. «Si je suis Mbappé, je vais voir Neymar dans le vestiaire. Le football, ce n’est pas le monde des Bisounours», a-t-il déclaré lors de l’émission Canal Football Club.

Le Franco-sénégalais n’est en revanche pas dérangé par le comportement qu’a eu Mbappé durant la partie. Il estime que c’est le propre de tout grand attaquant que d’être grincheux lorsque les choses ne fonctionnent pas comme on l’espère.

«Hier (dimanche), on a vu la frustration d’un joueur qui revient, qui n’est pas au top et qui a raté un pénalty, a-t-il jugé. Ce ne sont pas des caprices. Si ça, c’est un caprice alors ce caprice-là, tous les attaquants du monde entier l’ont eu».

Un avis que ne partage pas sa collègue Laure Boulleau. L’ancienne joueuse du PSG a été plus sévère dans son analyse envers le prodige bondynois. «Il n’a pas eu une terrible attitude», a-t-elle lâché.

Enfin, invité à expliquer pourquoi Mbappé n’a pas été beaucoup servi par ces deux compères de l’attaque durant ce match, Beye a répondu : «Messi et Neymar s’entendent bien, ils ont les mêmes sensibilités et ils sont amis. La logique est respectée. Mbappé est la star de ce PSG et il est différent des autres.

Je ne suis pas du tout inquiet pour ces trois-là. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, c’est qu’ils ne sont pas assez intelligents. Mais, à mon avis, dans une semaine, on aura une autre analyse et on dira qu’ils s’entendent très bien».