En Arabie Saoudite, Georgina Rodríguez de Cristiano Ronaldo se transforme en musulmane

La vie de Georgina Rodriguez va être un peu différente. Désormais en Arabie saoudite pour vivre avec son beau Cristiano Ronaldo, le mannequin doit respecter les règles vestimentaire du pays.

L’Arabie Saoudite a des règles strictes par rapport aux pays occidentaux qui pourraient s’avérer être un défi pour l’influenceuse et ses enfants. Comme mentionné par le ministère des Affaires étrangères de l’Union européenne et de la Coopération, voici quelques règles à suivre pour les personnes qui souhaitent s’installer en Arabie Saoudite.

Georgina devra porter l’abaya en public. Elle devra faire ses adieux aux tenues transparentes pour le moment, car les femmes saoudiennes doivent s’habiller avec pudeur. Le couple devra également apporter quelques modifications à son mode de vie et à son régime alimentaire car la consommation d’alcool et de porc est strictement interdite dans le pays.

Pendant le mois de Ramada, ils ne seront pas autorisés à manger, boire ou fumer en public. Georgina ne pourra pas non plus visiter les Villes Saintes et les monuments et ne pourra visiter les sites naturels qu’après obtention d’un permis. C’est un ensemble de règles qui rendra certainement la vie difficile à Georgina Rodríguez.