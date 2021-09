En Angleterre, ils ont révélé ce que Cristiano Ronaldo fera après sa retraite

Actuellement, CR7 est le footballeur vedette de Manchester United, mais la presse anglaise est allée plus loin et a assuré à quoi il voulait se consacrer après sa retraite.

Cristiano Ronaldo serait déterminé à être entraîneur à Manchester United une fois qu’il cesserait d’être footballeur professionnel, comme le révèle le journal britannique The Sun.

«CR7 est très à l’aise à Manchester et a tout décidé de rester dans la ville et de devenir l’entraîneur du club une fois qu’il a raccroché les crampons», note le journal The Sun.

L’attaquant de 36 ans a pour objectif d’entraîner les divisions juniors de Manchester, où il en est à sa deuxième étape en tant que joueur après avoir signé un contrat de deux ans.

Selon le journal anglais, les intentions de CR7 seraient de s’entraîner dans les catégories inférieures et de superviser le développement en tant que footballeur de son fils, Cristiano Jr.

Le fils aîné de l’ancien joueur de la Juventus a 11 ans et a déjà commencé à s’entraîner dans un club filiale de Manchester United.