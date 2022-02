Emmanuel Macron ne veut pas voir Mbappé au Real Madrid

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont deux légendes vivantes du Ballon rond. À eux deux, ils cumulent pas moins de 12 Ballon d’Or. Au sein de l’opinion du paysage footballistique mondial, le débat fait rage sur Messi et CR7.

Lequel est le meilleur entre le portugais et l’Argentin ? Les deux principaux protagonistes qu’en pensent-ils ?

En 2019, lors d’un entretien médiatique au média Tuttosport, Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur sa rivalité avec Lionel Messi. Cr7 disait alors ceci :

«Nous avons écrit l’histoire. Messi est bon, mais il sait que je suis le pionnier. Notre rivalité a marqué l’histoire du sport. On se respecte mutuellement et on continue de donner le meilleur de nous même chaque jour«