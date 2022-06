Emmanuel Macron : «J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé, simplement pour lui conseiller de…»

La saison 2021-22 de Karim Benzema a été spectaculaire et il s’annonce comme un candidat solide pour le Ballon d’Or. L’attaquant français a montré sa grande efficacité en attaque, menant le Real Madrid à remporter la Liga Santander et la Ligue des champions, et en raison à son grand moment, a reçu les éloges de Lionel Messi.

L’Argentin, élu meilleur joueur du monde lors de la dernière cérémonie de France Football, n’a pas hésité à dévoilé le principal prétendant au nouveau prix. «Je pense qu’il n’y a aucun doute, il est très clair que Benzema a connu une année spectaculaire et a fini par se consacrer en Ligue des champions, étant essentiel dès les huitièmes de finale dans tous les matchs», a déclaré Leo à TyC Sports.

Et ce vendredi, Karim a répondu aux commentaires de son école après avoir marqué lors de la défaite 1-2 de la France contre le Danemark en UEFA Nations League. «J’ai écouté les paroles de Messi. Je suis heureux et content. Venant d’un joueur comme ça, ça me donne juste plus de motivation pour faire plus de choses», a expliqué l’attaquant à ESPN.

De la même manière, l’attaquant a assuré que même si ces derniers mois ont été brillants dans son parcours professionnel, il aspire à continuer à grandir. «C’est peut-être la meilleure saison de ma carrière, mais comme je le dis toujours, chaque année j’essaie de faire mieux», a conclu Benzema.