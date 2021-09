Emmanuel Macron fan de TPMP ? Voici la réponse !

Ils étaient très heureux dans leur manoir, mais tout a changé d’un instant à l’autre et ils ont dû déménager.

Dans les derniers jours d’août, il a été annoncé que Cristiano Ronaldo reviendrait jouer pour l’équipe britannique Manchester United. Cette signature a représenté un changement dans sa vie professionnelle et familiale, puisqu’il a décidé de déménager avec toute sa famille en Angleterre.

Dans les premiers jours de septembre, le joueur et sa petite amie, Georgina Rodríguez, ont partagé plusieurs images de leur bonheur de vivre dans leur nouveau manoir du Cheshire.

Cependant, tout a changé et ils ont été contraints de changer de résidence d’un moment à l’autre. Parce que? Nous vous expliquons la raison importante qui a causé votre déménagement.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont vanté sur leurs réseaux sociaux la nouvelle vie qu’ils commençaient au Royaume-Uni : «Qui a dit qu’il ne faisait pas beau à Manchester ?», a lancé le footballeur.

L’influenceuse, de son côté, a partagé à quel point elle s’amusait en compagnie de ses enfants et a partagé avec ses followers une promenade avec eux au milieu d’un troupeau de moutons.

«Comment cela m’a manqué de vivre au Royaume-Uni», a-t-il écrit. Tout semblait aller bien, jusqu’à ce que les choses changent et à leur grand regret, ils ont dû changer de résidence pour une raison importante.

Pourquoi Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont-ils changé de domicile en Angleterre ?

Cristiano Ronaldo a dû changer de résidence et déménager dans un autre manoir en raison des problèmes de sécurité du site, une propriété de près de 10 000 mètres carrés, dans laquelle il vivait déjà avec Georgina Rodríguez et ses enfants depuis quelques jours, ont-ils rapporté divers médias tels que The Sun et The Mirror.

Le manoir était près d’un chemin public qui traversait la ferme et avait également une route, donc son équipe de sécurité a apprécié la situation et a préféré qu’il déménage.

Mais ce n’était pas la seule raison : il y avait des moutons dans le coin et il semble que le bruit qu’ils faisaient le matin ait interrompu le reste du footballeur portugais, donc ça a aussi influencé le changement de résidence. Le manoir était évalué à six millions de livres (165 millions de pesos) et comptait au moins sept chambres.

Les médias anglais ont souligné que Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez et leur famille ont terminé le déménagement et conclu avec le changement de résidence pour l’accueillir dans une nouvelle maison dans une propriété située dans le comté de Cheshire, près de la ville de Manchester, le qui a une salle de cinéma, une piscine, un grand garage, des caméras de sécurité et plusieurs pièces.