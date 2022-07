Emmanuel Adebayor lâche la vérité : «Je le choisis à 250%. C’est le meilleur entre Messi et Cristiano…»

Les paparazzi et les fans ont ignoré la mondaine lorsque quelqu’un s’est approché pour prendre une photo avec l’héritière de l’empire de l’hôtel.

La famille la plus célèbre au monde est peut-être le clan Kardashian, devenu synonyme de glamour, de richesse, de pouvoir féminin et de célébrité, mais grâce à la fuite d’une vidéo intime du plus ancien de ses membres, Kim a pu se positionner comme les influenceurs les plus reconnus de l’histoire.

Il convient de noter que, même si les Kardashian étaient entourés de célébrités grâce à leur père, Robert Kardashian, qui était avocat d’OJ Simpson, a ainsi assuré la stabilité économique de ses filles.

Il a fallu attendre la sortie de l’émission de télé-réalité «Keeping Up with the Kardashians» pour que Kim Kim commence à apparaître partout, mais le premier contact direct avec la pop culture est venu grâce à l’une des plus grandes icônes des années 2000 : Paris Hilton.

Et c’est que le membre le plus célèbre des Kardashian, était sous l’ombre de la milliardaire blonde, et apparemment tout était complètement fou puisque ces dernières années la renommée de Paris Hilton lui est montée à la tête.

Amis d’âge préscolaire unis par la grande puissance économique de leurs familles

«Nous nous connaissons depuis que nous sommes deux petites filles, nous avons toujours été amies», a déclaré Paris pour le magazine de mode américain Bazaar.

Et l’histoire est vraie, car la fille de la réalité et l’héritier de l’empire Hilton se sont rencontrés très jeunes grâce au cercle très privé et sophistiqué auquel appartenaient leurs familles en raison des revenus économiques importants qu’ils recevaient mois après mois.

Pour cette raison, la relation était toujours très étroite, car les écoles et les groupes d’amis auxquels ils appartenaient étaient si exclusifs que les membres étaient peu nombreux.

Bien qu’ils aient constamment changé le nom des supposés établissements d’enseignement, dans les années 80, ils ont grandi et appris le monde et ses règles sociales dans les clubs exclusifs de Los Angeles, où ils n’étaient accessibles qu’à la progéniture des magnats de l’hôtellerie -Richard Hilton – ou les avocats des stars – Robert Kardashian -, pour ne citer que quelques exemples, comme leurs parents.

La renommée n’est pas venue en même temps pour les deux

«Nous sommes allés là où nous devions aller pour être vus. Nous savions exactement où aller et comment faire écrire quelque chose sur nous», a déclaré Kardashian à Rolling Stone.

Rappelons qu’être riche n’est pas toujours synonyme de célébrité, car à de nombreuses reprises les plus grands mondains du monde préfèrent rester anonymes pour diverses raisons, cependant, ce n’était pas le cas de Kim Kardashian et Paris Hilton, car leur ambition pour le la reconnaissance et l’acclamation sans la motivation d’un paiement économique, les poussent dès leur plus jeune âge à prendre en main leur vie «professionnelle».

Paris Hilton a accédé à la célébrité internationale grâce à sa participation à l’émission de télé-réalité «La vie simple», co- vedette avec Nicole Richie et qui a réalisé des audiences millionnaires durant ses années de diffusion, car grâce à son succès, les secondes de publicité ont été chargées en grand des sommes de dollars

Il semble que cette émission ait également servi d’introduction à Kim Kardashian, qui est apparue sporadiquement en tant qu’amie et quelque chose de similaire à une conseillère en beauté et en mode qui a organisé son placard personnel.

Au cours de ces années, ils ont construit leur statut de célébrité, allant essentiellement à toutes les fêtes organisées quotidiennement à Hollywood et c’est là que la grande histoire a commencé.

Kim Kardashian en tant qu’assistante de Paris Hilton

Au cours de cette première étape d’exposition à la célébrité, ils ont réussi à réussir, du moins pour Paris, car être «le deuxième» n’a jamais suffi à Kim, alors le public a commencé à devenir des fans réguliers de l’héritière de l’empire Hilton car chez elle son incursion dans la musique, le théâtre, la mode et tout ce que l’on peut imaginer l’ont mise sous les projecteurs aux États-Unis, dans la mesure où elle a côtoyé les plus grandes stars mondiales de l’époque, telles que Britney Spears et Lindsay Lohan pour ne citer qu’un peu.

Les caméras voulaient Paris et le public a ignoré Kim

Rappelons qu’à la fin des années 90 les gens idolâtraient Paris Hilton, elle était devenue l’une des chéries des paparazzi et était assiégée partout, donc Kim Kardashian était toujours à ses côtés, mais restait à plusieurs reprises dans l’oubli, étant complètement éclipsée par son partenaire .

Mais ce n’était pas seulement une question de presse, car à des occasions documentées, des fans parisiens se sont approchés pour prendre une photo avec elle, ce à quoi elle a toujours accepté d’une manière très souriante, mais Kardashian a pris du recul, car elle n’était pas obligée. .

Que mangeait Kim Kardashian lorsqu’elle était l’assistante de Paris Hilton ?

En 2021, Paris Hilton a rappelé son émission de télé-réalité culinaire, Cooking With Paris, dans l’émission Jimmy Fallon et a parlé de l’épisode dans lequel elle apparaît avec son ancienne meilleure amie au début des années 2000, Kim Kardashian.

Le moment hilarant est venu lorsque l’héritière de l’empire hôtelier a raconté comment ils avaient l’habitude de faire des sandwichs au fromage grillé en rentrant chez eux après une soirée.

Du pain brioché, du cheddar et beaucoup de beurre, c’est ainsi qu’ils ont été préparés, selon elle, quelque chose qui peut sembler très éloigné des traditions qui existent, par exemple, au Mexique, où les tacos sont généralement la nourriture universelle des afters. .

Kim sur Paris : «Il m’a donné une carrière et je le reconnais totalement»

Malgré le fait qu’après que leur relation ait été enregistrée dans la série parisienne pendant plusieurs années dans les années 2000 et que les scandales vidéo aient été un autre des éléments emblématiques qui les ont unis pour la vie dans leur histoire de célébrités, la relation s’est rompue, car Kim’s la soif de reconnaissance l’amène à chercher de nouveaux horizons, c’est la fin de l’ombre de Paris et le début de sa grande carrière.

Cependant, ils n’avaient pas l’air mal à la fin, ni Kim comme un «méchant reconnaissant», car aujourd’hui on sait qu’ils ont repris leur amitié, mais sans avoir une relation aussi proche que celle d’il y a des années, quelque chose qui s’est passé avec la relation du Hilton avec Britney Spears qu’il a même accompagné lors de son récent mariage.

Cependant, à une occasion, la femme d’affaires a assuré dans «Keeping Up with the Kardashians» que Paris était la personne qui lui avait donné sa première grande opportunité d’être la célèbre qu’elle est maintenant : «Elle m’a littéralement donné une carrière et je le reconnais pleinement.»