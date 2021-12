Emma Watson : elle avoue quand elle est tombée amoureuse de Tom Felton

Les acteurs de Harry Potter entretiennent une très bonne amitié à ce jour, mais il y a eu un moment où des étincelles ont jailli entre eux.

Il en reste moins pour l’avant-première de «Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts» sur HBO Max, les retrouvailles les plus attendues des protagonistes de «Harry Potter» qui seront disponibles sur la plateforme de paiement le 1er janvier 2022.

Nous apprenons peu à peu des détails sur ce qui nous attendra dans cette rencontre tant attendue et le dernier que nous avons entendu est comment Emma Watson, la mythique Hermione Granger, est tombée amoureuse de sa co-star Tom Felton (Draco Malfoy) lors du tournage du saga mythique.

«Je suis allé dans la salle où nous donnions des cours particuliers. La tâche qui nous avait été confiée était de dessiner ce que nous pensions être Dieu, et Tom avait dessiné une fille avec une casquette à l’envers sur un scooter. Et je ne sais pas comment dire, je viens de tomber amoureuse de lui», avoue l’actrice.

«J’allais tous les jours chercher son numéro sur la feuille d’enregistrement . Il était le numéro sept, et si son nom était là et que c’était à son tour d’enregistrer avec moi, c’était une journée très excitante . Il avait trois ans de plus. que moi, alors il me disait : ‘Tu es comme ma petite sœur’», raconte Emma.

Un lien très particulier

Il y a eu de nombreuses fois qu’ils ont été liés ensemble mais ils ont toujours expliqué que ce qui existe entre eux est une très bonne amitié. Cela a encore été confirmé par l’acteur qui jouait le garçon Serpentard, qui met en avant le lien qui existe entre eux :

«Je pense que j’étais dans les cheveux et le maquillage et quelqu’un a dit quelque chose comme, ‘Oui, elle était amoureuse de toi.’ Je suis devenu très protecteur . J’ai toujours eu un faible pour elle et cela continue à ce jour. Il y a toujours eu été quelque chose qui ressemble, je ne sais pas, à un lien», conclut Tom Felton.